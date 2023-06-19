Стали известны новые детали дела о госизмене основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело о госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова

Мосгорсуд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело о госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая новые детали обвинения.

Дело из десяти томов передано тройке профессиональных судей.

Между тем Сачков направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором заявил, что его оговорил бывший начальник Второго управления центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, осужденный за госизмену на 22 года заключения. Суд установил, что чекист передал ФБР секретные сведения, касающиеся способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности в отношении российских хакеров, получив за это 10 миллионов рублей. Раскрыть Михайлова помогли показания Сачкова, выступившего свидетелем на процессе. Теперь экс-чекист будет свидетелем обвинения на суде по делу основателя Group-IB.

Источник, близкий к Сачкову, опроверг ранее выдвинутую в СМИ версию о его содействии спецслужбам в поимке российских хакеров. Он попал под обвинение в госизмене в результате противостояния разных подразделений внутри ФСБ.

Ожидается, что приговор Сачкову судьи могут вынести в течение месяца, так как в деле всего один эпизод.

9 марта сообщалось о завершении следствия ФСБ по уголовному делу.

Бизнесмен находится в СИЗО «Лефортово» с 29 сентября 2021 года. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, в результате чего интересам России был причинен ущерб. Сачков категорически отрицает все обвинения.