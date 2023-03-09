Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB

ФСБ завершила следствие по делу о госизмене против основателя компании Group-IB Сачкова

Следователь ФСБ завершил расследование уголовного дела о госизмене в отношении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бизнесмен находится в СИЗО «Лефортово» с 29 сентября 2021 года. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке.