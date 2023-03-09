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15:51, 9 марта 2023Силовые структуры

Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB

ФСБ завершила следствие по делу о госизмене против основателя компании Group-IB Сачкова

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Следователь ФСБ завершил расследование уголовного дела о госизмене в отношении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бизнесмен находится в СИЗО «Лефортово» с 29 сентября 2021 года. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке.

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Любовь Ширижик
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