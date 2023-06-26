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21:05, 26 июня 2023Забота о себе

Ученые сравнили влияние секса и воздержания на качество сна

Journal of Sleep Research: секс с партнером помогает засыпать быстрее

Фото: Andisheh A / Unsplash

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, что оргазм помогает быстрее засыпать и лучше спать. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Sleep Research.

Специалисты провели серию опросов, в которых приняли участие 256 мужчин и женщин. В течение двух недель они заполняли дневники сна и сексуальной активности. Далее ученые проанализировали полученные данные и сравнили влияние секса с партнером, мастурбации и воздержания на качество сна респондетов.

Исследователи пришли к выводу, что секс с партнером сокращает время, необходимое для погружения в сон. По их расчетам, после интимной связи и оргазма люди засыпали в среднем через 16 минут, после секса без оргазма — через 17 минут. При воздержании сон наступал через 20 минут.

Кроме того, ученые выяснили, что мастурбация не помогает засыпать быстрее. Они подсчитали, что в среднем участникам требовалось 19 минут, чтобы уснуть после самоудовлетворения с оргазмом, и 26 минут, если кульминации не происходило.

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«Эффект от секса с партнером можно частично объяснить тем, что после оргазма усиливаются нейроэндокринные изменения, которые возникают во время полового акта и близости с партнером», — отметили авторы исследования.

Ранее сообщалось, что американские ученые развенчали миф о пропаже интереса к сексу у женщин с возрастом. Профессор медицины в Университете Питтсбурга Холли Томас заявляла, что примерно четверть женщин считают сексуальный аспект очень важным вне зависимости от возраста.

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    Екатерина Улитина
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