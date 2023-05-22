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02:17, 22 мая 2023Забота о себе

Ученые развенчали миф о пропаже интереса к сексу у женщин с возрастом

CNN назвал мифом убеждение о том, что женщины с возрастом теряют интерес к сексу

Фото: Unsplash.com

Широко распространенное убеждение о том, что женщины с возрастом теряют интерес к сексу является мифом, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследования американских ученых.

Профессор медицины в Университете Питтсбурга Холли Томас на ежегодном собрании Североамериканского общества по исследованию менопаузы заявляла, что примерно четверть женщин считают сексуальный аспект очень важным вне зависимости от возраста. Эти данные подтверждаются результатами исследования, которое ученые вели в течение 15 лет, в нем было задействовано более 3200 участниц.

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«Исследование показало, что, даже становясь старше, значительное число женщин по-прежнему считают секс важной частью жизни, и это не является чем-то ненормальным», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что важную роль здесь играет умение донести до партнера свои желания, чтобы процесс доставлял удовольствие и удовлетворение. Среди факторов, снижающих интерес к сексуальной жизни, специалисты называют состояние здоровья в период предменопаузы за счет снижения уровня эстрогена, в том числе болевые ощущения, тревожность и раздражительность.

Кроме того, практикующие врачи обращают внимание на психический и эмоциональный аспекты, среди негативных факторов они отмечают тревожность и стресс. Также с возрастом женщины сталкиваются с драматичными изменениями в романтической жизни, что также может сильно повлиять на их интерес к сексу.

«Вывод: женщины должны говорить со своими врачами, если их сексуальное здоровье их беспокоит. Это важная часть жизни, и есть множество решений для женщин, которые сталкиваются с проблемами в сексе», — заключили авторы исследования.

Ранее психолог Марк Трэверс предупредил, что интимные отношения без обязательств могут быть привлекательными в теории, но на практике несут психологические риски для одного или обоих партнеров.

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Марина Совина
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