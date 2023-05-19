Психолог предупредил о рисках секса по дружбе

Психолог Марк Трэверс предупредил о психологических рисках отношений без обязательств

Интимные отношения без обязательств могут быть привлекательными в теории, но на практике несут психологические риски для одного или обоих партнеров, предупредил психолог Марк Трэверс. В авторской колонке для Forbes он предложил способы, которые помогут избежать трудностей из-за секса по дружбе.

Трэверс отметил, что в последние годы популярность секса по дружбе растет, поскольку люди считают, что такие отношения освобождают их от обязательств и дают необходимую эмоциональную поддержку. Это особенно актуально, учитывая постоянную нехватку времени для развития полноценных отношений. Однако несмотря на кажущуюся привлекательность, дружба с привилегиями является скользкой и опасной дорожкой, предупредил он.

Крайне важно с самого начала обсудить и установить границы, ожидания и намерения. Откровенно обозначив вопросы эмоциональной доступности, исключительности и потенциальных последствий отношений, вы сведете к минимуму недопонимания и снизите риск эмоциональных потрясений. Марк Трэверс психолог

Трэверс посоветовал еще до начала отношений определить, в каком случае они закончатся, обозначить частоту встреч и возможность романтической связи с другими людьми. По его словам, людям важно понимать для чего они вступают в эти отношения и смогут ли с легкостью их закончить, когда придет время.

«Привлекательность дружбы с привилегиями заключается в том, что она дает легкость и комфорт, а также острые ощущения от новизны. Если отношения становятся трудными, то это может быть явным признаком того, что они не соответствуют своей цели», — отметил Трэверс. Он предложил регулярно пересматривать необходимость продолжать такую связь в соответствии с текущими потребностями и обстоятельствами.

Ранее Трэверс назвал разрушительный для психического здоровья тип отношений. По его мнению, созависимые отношения разрушительны для обоих партнеров.