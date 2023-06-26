В США объяснили реакцию на мятеж Пригожина

Аналитик Кафруни: США непублично приветствовали мятеж главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Соединенные Штаты публично не поддержали главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, но, как и Киев, приветствовали его вооруженный мятеж и вызванную им нестабильность в России. Так реакцию США объяснил профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

По словам аналитика, Вашингтон испытывал опасения из-за потенциальной угрозы ядерной безопасности в связи с событиями в России, но в то же время был рад тому, что кризис отвлек внимание мировой общественности от скромных успехов украинского контрнаступления. «Это весьма важно ввиду предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, на котором будет заметно снижение поддержки войны», — отметил Кафруни.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к мятежу Пригожина. Американский президент Джо Байден также публично заявил, что США и страны Запада не имели отношения к происходящему, назвав действия главы ЧВК внутриполитическим конфликтом. При этом глава государства подчеркнул, что Вашингтон был готов к ряду разных сценариев в связи с событиями в России.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей ЧВК и пригрозил «разобраться с Минобороны». Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. Вечером 24 июня стало известно, что Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории и вернуть их в полевые лагеря.