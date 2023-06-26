На Украине рассказали о размещении F-16 в случае их поставок

Офицер ВСУ Игнат рассказал о размещении истребителей F-16 в случае их поставок Киеву

Западные истребители F-16 в случае их поставок Киеву будут размещены в местах базирования авиации. Об этом рассказал советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает РИА Новости.

«Наши самолеты выполняют задачи на десятках оперативных аэродромах и выполняют десятки вылетов. Именно так будут работать и самолеты F-16, в таком же самом режиме, и размещаться там, где и сейчас размещена наша авиация», — сказал Игнат.

Раннее издание Politico сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, однако открытым остается вопрос того, какие страны передадут Киеву самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские летчики смогут начать обучение пилотированию F-16 в августе 2023 года. При этом, по его прогнозу, американские самолеты начнут прибывать в страну через шесть-семь месяцев.

