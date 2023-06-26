Стало известно о нежелании легионера «Зенита» возвращаться в Россию

Полузащитник «Зенита» Вендел захотел остаться в Бразилии и выступать за Фламенго

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не желает возвращаться в Россию. Об этом сообщил журналист Габриэль Рейс, слова которого приводит OneFootball.

По информации журналиста, Вендел захотел остаться в Бразилии и выступать за «Фламенго». Отмечается, что 25-летний спортсмен видит себя на более атакующей позиции, с чем работает главный тренер «Фламенго» Хорхе Сампаоли.

Ранее сообщалось об интересе к легионеру со стороны итальянской «Ромы». Подчеркивалось, что сделка осложняется высокой трансферной стоимостью футболиста и условиями его контракта с сине-бело-голубыми.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В завершившемся сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России.