Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Жаклин Кристиан
Сегодня
13:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Бад-Хомбург
Линда Носкова
Отменён
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
Виктория Томова
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
Андрей Рублёв
1:2
Завершен
Александр Бублик
Галле
Сабина Лисицки
1:2
Завершен
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
00:58, 26 июня 2023Спорт

Стало известно о нежелании легионера «Зенита» возвращаться в Россию

Полузащитник «Зенита» Вендел захотел остаться в Бразилии и выступать за Фламенго

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не желает возвращаться в Россию. Об этом сообщил журналист Габриэль Рейс, слова которого приводит OneFootball.

По информации журналиста, Вендел захотел остаться в Бразилии и выступать за «Фламенго». Отмечается, что 25-летний спортсмен видит себя на более атакующей позиции, с чем работает главный тренер «Фламенго» Хорхе Сампаоли.

Ранее сообщалось об интересе к легионеру со стороны итальянской «Ромы». Подчеркивалось, что сделка осложняется высокой трансферной стоимостью футболиста и условиями его контракта с сине-бело-голубыми.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В завершившемся сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕП заявили о невозможности победы Украины над Россией
    Минск заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения
    Стали известны ожидания Белого дома от мятежа ЧВК «Вагнер»
    Стало известно о нежелании легионера «Зенита» возвращаться в Россию
    В ЕП оценили возможность восстановления отношений Евросоюза с Россией
    Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО из-за Пригожина
    В США назвали одну из главных тем переговоров во время визита Блинкена в Китай
    В ЕП заявили о последствиях антироссийских санкций для Европы
    В России вдвое снизились цены на фрукты и овощи
    Предсказано распространение диабета во всем мире
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.