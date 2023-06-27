Медведь набросился на туристов и попал на видео

USA Today: группа туристов в США начала кричать и отпугнула напавшего на них медведя

Группа туристов криками отпугнула медведя, набросившегося на них во время экскурсии в заповеднике Лейк-Кларк в американском штате Аляска. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание USA Today.

Группа туристов из Испании отправилась на экскурсию для наблюдения за бурыми медведями. Когда они пришли на берег озера, один из медведей решил напасть на них.

Однако туристы были подготовлены гидом Мартином Боландом, который водит экскурсии уже девять лет. Он заранее придупредил экскурсантов, что в случае нападения медведя нельзя убегать и необходимо оставаться всем вместе. Туристы последовали этим правилам, остались в плотной группе и начали кричать на медведя.

На сделанной очевидцами записи видно, как зверь поворачивается и уходит, не причинив людям вреда. Боланд признался, что это первый подобный случай со взрослым самцом за его практику. Гид предположил, что самец пришел из другой местности для спаривания с самками и дальнейшего движения вдоль побережья. По его мнению, до этого медведь мог никогда не встречаться с людьми.

Ранее сообщалось, что жительница США выжила после того, как на нее напал черный медведь. Семья пострадавшей немедленно отвезла ее в отделение скорой помощи, где врачи дали ей антибиотики и обработали глубокие раны.

