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12:20, 27 июня 2023Наука и техника

Обнаружена новая причина метастаз рака

Nature Cancer: обнаружен новый механизм метастаз рака почек

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Ученые из Техасского университета обнаружили новую причину метастаз рака почек благодаря разработке модели агрессивной почечно-клеточной карциномы (ПКР). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Авторы работы применили инструмент редактирования генов CRISPR/Cas9 для создания модели, которая точно повторяет ПКР у людей. Также специалисты использовали межвидовой анализ для получения дополнительной информации о механизмах, участвующих в развитии агрессивного рака почки. Добавление в модель специфических мутаций помогло увидеть, как опухоли развиваются и дают метастазы.

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Оказалось, что опухолевые клетки становятся геномно нестабильными, выделяя генетический материал в определенном месте, где расположены гены интерферона. В частности, злокачественные новообразования адаптируются к высоким уровням хромосомной нестабильности из-за нарушения пути гена IFNR. Это открытие может быть применено для прогноза развития метастаз рака почек.

В мае сотрудники Онкологического центра Питера Маккаллума в Австралии использовали астрономический подход для изучения микросреды раковых опухолей предстательной железы, толстой кишки и молочной железы.

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    Елена Апазиди
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