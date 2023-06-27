Чемпионка Европы по прыжкам в воду из России оценила шансы на допуск до ОИ-2024

Чемпионка Европы по прыжкам в воду из России Клюева считает маловероятным допуск до ОИ

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Ульяна Клюева оценила шансы на допуск российских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Не знаю, что сказать про допуск к Олимпиаде. Мне кажется, маловероятно, что нас допустят», — посчитала Клюева. Россиянка также добавила, что не состоит в ЦСКА.

Клюева отметила, что не жалеет о решении профессионально заниматься спортом. «У меня много целей и планов. Прыгать хочу много, если здоровье позволит. Лет до 30», — рассказала 20-летняя россиянка.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из двух стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах.