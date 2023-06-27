Глава парламента Крыма Константинов назвал идею евроинтеграции причиной разрушения Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, какой фактор привел Украину к разрушению. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов назвал идею евроинтеграции причиной разрушения Украины. По его мнению, этот процесс вреден и деструктивен для страны. «За 30 лет ей это ничего не дало, кроме войны и разрушений», — отметил парламентарий.

Политик из Крыма добавил, что недопонимание устройства Украины привело к серьезным геополитическим ошибкам, которые «исправляются большой кровью».

Ранее Константинов высказался о государственности Украины. «На сегодня государственность Украины утрачена по факту», — отметил политик. По его мнению, будущее страны и ее границ является важным вопросом для обсуждения.

До этого Константинов заявлял о грядущем разделе Украины. По его словам, все к этому идет, что понимают и в Киеве. Однако сценарии раздела государства могут быть разными. Он выразил мнение, что Одесса и все Причерноморье должны остаться под контролем России.

