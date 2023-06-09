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21:52, 9 июня 2023Россия

В Крыму заявили о грядущем разделе Украины

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что на Украине все идет к разделу страны
СюжетНаселение России:

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о грядущем разделе Украины. По его словам, все к этому идет, это понимают в том числе в Киеве, передает радио «Спутник в Крыму».

По мнению парламентария, сценарии раздела государства могут быть разными. Он выразил мнение, что Одесса и все Причерноморье должны остаться под контролем России.

«Это все традиционно наши земли, где проживает русскоязычное население, несущие в себе русскоязычную идентичность», — резюмировал Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ход спецоперации на Украине. Он отметил, что ситуация в зоне боевых действий меняется постоянно. Поэтому он предположил, что цели российских военных будут скорректированы.

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    Марина Совина
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