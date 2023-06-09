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01:22, 9 июня 2023Россия

Глава Крыма оценил ход спецоперации

Глава Крыма Аксенов заявил, что цели спецоперации России на Украине будут скорректированы
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24» прокомментировал ход спецоперации на Украине. Запись разговора опубликована в Telegram-канале издания.

Аксенов оценил ход спецоперации и отметил, что ситуация в зоне боевых действий меняется постоянно. Поэтому он предположил, что цели российских военных будут скорректированы.

По словам политика, он «изначально» считал, что если большая часть Украины останется не демилитаризованной, то страна быстро станет членом Евросоюза и НАТО. «...И так далее, и дальше нам с ними вообще будет затруднительно о чем-то говорить, что-то строить и все остальное», — заявил он.

Телеведущий задал Аксенову вопрос о предпочтительном сценарии развития событий, «где эти границы, как это может выглядеть». Глава Крыма посчитал этот вопрос «больным» и отказался дать ответ публично.

В той же беседе Аксенов оценил возможность наступления ВСУ на полуостров. «Могу сказать крымчанам гарантировано, что никакая сухопутная операция Крыму не угрожает», — заверил он.

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    Марина Совина
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