Глава парламента Крыма Константинов: государственность Украины существует лишь в соцсетях

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что государственность Украины существует только в соцсетях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«На сегодня государственность Украины утрачена по факту», — отметил политик.

Он выразил мнение, что в определенных СМИ и соцсетях еще рассуждают на эту тему, но на самом деле государственности уже не существует. По его словам, будущее Украины и ее границ является важным вопросом для обсуждения.

Ранее Константинов заявил о грядущем разделе Украины. По его словам, все к этому идет, это понимают в том числе в Киеве. Однако сценарии раздела государства могут быть разными. Он выразил мнение, что Одесса и все Причерноморье должны остаться под контролем России.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном наступлении Вооруженных сил Украины на полуостров. Политик оценил возможность наступления ВСУ на полуостров и подчеркнул, что украинским военным ничего не светит на полуострове.