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22:10, 10 июня 2023Россия

В Крыму высказались о государственности Украины

Глава парламента Крыма Константинов: государственность Украины существует лишь в соцсетях

Фото: Nina Liashonokukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что государственность Украины существует только в соцсетях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«На сегодня государственность Украины утрачена по факту», — отметил политик.

Он выразил мнение, что в определенных СМИ и соцсетях еще рассуждают на эту тему, но на самом деле государственности уже не существует. По его словам, будущее Украины и ее границ является важным вопросом для обсуждения.

Ранее Константинов заявил о грядущем разделе Украины. По его словам, все к этому идет, это понимают в том числе в Киеве. Однако сценарии раздела государства могут быть разными. Он выразил мнение, что Одесса и все Причерноморье должны остаться под контролем России.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном наступлении Вооруженных сил Украины на полуостров. Политик оценил возможность наступления ВСУ на полуостров и подчеркнул, что украинским военным ничего не светит на полуострове.

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    Марина Совина
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