Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков в России

Хоккеист Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков в России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков в России. Список составил исследовательский холдинг Romir.

Возглавил рейтинг певец Егор Крид, на третьем месте расположился актер Александр Петров. В списке также присутствует четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, который занял шестое место.

Опрос проходили девушки и юноши в возрасте от 14 до 18 лет, живущие в городах России, население которых превышает 10 тысяч человек. Всего в опросе приняли участие 2,4 тысячи респондентов.

15 июня двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высоко оценил политический потенциал Овечкина. По его словам, 37-летний нападающий делает последовательные политические заявления.