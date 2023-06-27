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21:12, 27 июня 2023Спорт

Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков в России

Хоккеист Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков в России
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Gerry Angus/ Icon Sportswire / imago-images.de / Globallookpress.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков в России. Список составил исследовательский холдинг Romir.

Возглавил рейтинг певец Егор Крид, на третьем месте расположился актер Александр Петров. В списке также присутствует четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, который занял шестое место.

Опрос проходили девушки и юноши в возрасте от 14 до 18 лет, живущие в городах России, население которых превышает 10 тысяч человек. Всего в опросе приняли участие 2,4 тысячи респондентов.

15 июня двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высоко оценил политический потенциал Овечкина. По его словам, 37-летний нападающий делает последовательные политические заявления.

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    Алексей Гусев
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