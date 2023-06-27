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13:12, 27 июня 2023Россия

В России объяснили реакцию США на попытку мятежа

Сенатор Джабаров связал сдержанную реакцию США на мятеж в России с неопределенностью

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США сдержанно отреагировали на попытку военного мятежа в России со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина из-за неопределенности ситуации. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил позицию Вашингтона.

«Они на самом деле не могли понять, чем все это закончится, и сделали такой шаг — раньше времени не высовываться. Но я уверен, что, если бы не дай бог мятеж удался, возникла бы ситуация, когда американцы и НАТО попытались бы ввести войска под предлогом защиты наших ядерных объектов, в основном ядерного оружия. Поэтому очень здорово, что в течение нескольких часов кризис был разрешен и ни одна войсковая часть не поддержала этого путчиста [главу ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина», — сказал сенатор.

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Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен вечером в пятницу, 23 июня, разослал сотрудникам Госдепартамента срочную телеграмму, в которой запретил комментировать мятеж в России. На вопросы о происходящем американские дипломаты по всему миру должны были говорить только то, что Вашингтон следит за ситуацией.

Также в послании Блинкена говорится, что за ходом событий наблюдают непосредственно госсекретарь и его ближайшее окружение.

Телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника утверждал, что союзники Украины просили Киев воздержаться от ударов по территории России во время попытки военного переворота. Западные страны считали, что в противном случае их могут принять в качестве сторонников Пригожина, которые покушаются на суверенитет России.

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