В России оценили сценарий с экстрадицией Пригожина в США

Депутат Чепа назвал невозможной экстрадицию Пригожина в США

Сценарий с экстрадицией основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в США с территории России или Белоруссии невозможен, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет добиваться выдачи Пригожина, если он окажется в государстве, с которым заключено соглашение об экстрадиции.

Его не отдадут. У нас нет договора об экстрадиции и у нас никогда не будут экстрадировать граждан в США, а США воруют наших граждан из других стран Алексей Чепа депутат Госдумы

В марте 2021 года ФБР объявило Пригожина в розыск по делу о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. После этого предприниматель заявил в Следственный комитет России о попытке его похищения гражданами США.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил уничтожить всех, кто станет на пути ЧВК, а позже его бойцы заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. Несколько колонн вооруженных вагнеровцев выдвинулись в сторону Москвы.

24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава ЧВК уедет в Белоруссию, а его и бойцов «Вагнера» не будут преследовать из-за боевых заслуг.

