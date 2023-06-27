Заявления Орбана об утрате Украиной суверенитета объяснили

Политолог Оленченко связал антиукраинские заявления Орбана с грядущим саммитом ЕС

Ряд заявлений премьера Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, в частности, об утрате страной суверенности, объясняется подготовкой к грядущему саммиту ЕС, который состоится 29-30 июня. Об этом «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«29-30 июня будет саммит ЕС, и там все эти вопросы будут освещаться. Вполне понятно по политической практике, что обычно лидеры заранее анонсируют свою позиции. Орбан анонсируют свою позицию и заявляет о том, с чем он не согласен. Таким образом уже на самом саммите будет понятно, с чем он приехал», — объяснил Оленченко.

Специалист также напомнил о ситуации в середине мая текущего года, когда власти Венгрии заблокировали выделение нового раунда многомиллионной помощи Украине со стороны Евросоюза.

«Есть такой Европейский фонд мира, который формируется за счет взносов стран-участниц ЕС. Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике, ранее выступал с предложением выделить из Фонда 500 миллионов евро на вооружение для Украины. И вот Орбан сказал, что заблокировала это решение, потому что она не собирается выделять на это деньги», — напомнил эксперт.

Сейчас те заявления, которые делает Орбан, подтверждают, что Венгрия не видит необходимости в выделении денег Евросоюза из Европейского фонда мира на военную помощь Украине. Сейчас идет аргументация этого решения Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Ранее Орбан выразил мнение, что западные санкции не только не смогли поставить Россию на колени, но и не смогли сыграть положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как того изначально хотел ЕС.

Более того венгерский лидер отказался называть президента России Владимира Путина военным преступником и сообщил, что, по его мнению, Украина больше не является суверенным государством.

