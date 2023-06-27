Путин порассуждал о новом руководстве Минобороны из числа участников СВО

Путин заявил, что из участников СВО должен сформироваться костяк руководства Минобороны

Из тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине (СВО), должен сформироваться новый костяк руководства Минобороны. Об этом во время встречи с военнослужащими, занимавшимся обеспечением порядка во время мятежа, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее обращение главы государства к военнослужащим анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Помимо того, журналисты кремлевского пула РИА Новости перед началом выступления заметили министра обороны страны Сергея Шойгу.