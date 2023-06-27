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01:23, 27 июня 2023Мир

В Германии удивились заявлению министра обороны о размещении военных в Литве

Глава союза военнослужащих ФРГ Вюстнер удивился словам Писториуса о военных в Литве

Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер прокомментировал слова главы министерства обороны страны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве. Об этом он высказался в интервью немецкой медиагруппе RND.

Вюстнер удивился словам Писториуса о военных в Литве и подчеркнул, что в рядах бундесвера его заявление Бориса Писториуса «стало неожиданностью». Желание министра понятно, однако для его реализации требуются материалы, а также инфраструктура на местах. Кроме того, неизвестно, как на эти меры отреагируют сами военные и их семьи.

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«Между объявлением и реализацией сейчас много недоделанной домашней работы для самой Литвы, но в особенности для нашего министерства обороны», — заключил он.

26 июня Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду численностью в четыре тысячи солдат. Она позволит усилить восточный фланг НАТО.

В марте Писториус анонсировал, что НАТО примет решение о выборе места постоянной дислокации контингента немецких войск в Литве. «Вопрос не столько в том, что планирует Германия, сколько в том, что НАТО считает необходимым», — объяснил он.

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    Марина Совина
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