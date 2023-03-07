НАТО примет решение о дислокации немецких войск в Литве

Глава минобороны ФРГ Писториус: НАТО примет решение о дислокации немецких войск в Литве

НАТО примет решение о выборе места постоянной дислокации контингента немецких войск в Литве, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью литовскому телеканалу LRT.

«Вопрос не столько в том, что планирует Германия, сколько в том, что НАТО считает необходимым», — сказал немецкий министр, добавив, что литовская сторона уже подготовила всю необходимую инфраструктуру для размещения сил бундесвера.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс и Берлин договорились о намерении добиваться укрепления восточного фланга НАТО дополнительными системами ПВО и истребительной авиацией.

До этого стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Германии и Британии будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии по поручению НАТО.