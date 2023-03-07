Литва и Германия захотели усилить восточный фланг НАТО истребителями и ПВО

Минобороны Литвы сообщило о планах с ФРГ усилить восточный фланг НАТО истребителями и ПВО

Вильнюс и Берлин договорились о намерении добиваться укрепления восточного фланга НАТО дополнительными системами ПВО и истребительной авиацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

По его словам, обе страны — Литва и ФРГ — считают необходимым укреплять обороноспособность альянса за счет новых поставок техники.

В каком количестве самолеты и системы ПВО планируется поставить на Восток и где планируется брать технику, министр пояснять не стал.

Ранее в Эстонии прошли тренировочные полеты на малых высотах с истребителями Eurofighter Typhoon. За учениями наблюдали страны союзники по НАТО.