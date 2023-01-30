В Эстонии пройдут тренировочные полеты НАТО

В Эстонии пройдут тренировочные полеты с истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Германии

В Эстонии пройдут тренировочные полеты с истребителями Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил (ВВС). Об учениях НАТО сообщил портал ERR со ссылкой на пресс-службу эстонских Сил обороны.

«Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари проведут в Эстонии серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров. Занятия будут проходить с 30 января по 3 февраля над южной и центральной частями страны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что истребители будут стараться пролетать в стороне от населенных пунктов. Как отмечается, ВВС государств НАТО занимаются охраной воздушного пространства балтийских стран с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй в Литве и Эмари в Эстонии, где дежурит звено самолетов Германии, уточняет ERR.

Ранее в Вооруженные силы Эстонии заявили о тренировочных учениях при содействии британских военных вертолетов. Сообщалось, что полеты пройдут по всей территории страны. Учебные маневры проводили для тренировки военнослужащих Сил обороны и размещенных в Эстонии союзников по НАТО.