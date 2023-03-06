Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 6 марта 2023Мир

НАТО поручила ФРГ и Британии патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Германия и Британия будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии и Британии будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии по поручению НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны ФРГ отметили, что главная задача патруля — обнаружение и сопровождение российских военных самолетов. Первое патрулирование пройдет 6 марта.

В январе истребители F-35 прибыли в Польшу из Нидерландов, чтобы принять участие в усиленном воздушном патрулировании неба в рамках миссии НАТО. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, боевые самолеты прибыли на 22-ю базу тактической авиации в Мальборке. «Они будут поддерживать Войско Польское в защите неба в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки в Петербурге
Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»
ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей
Глава Мюнхенской конференции призвал задуматься о членстве Украины в НАТО
В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400
В парламенте Грузии произошла драка
Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве
В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе
В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.