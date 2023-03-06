НАТО поручила ФРГ и Британии патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Германия и Британия будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии и Британии будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии по поручению НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны ФРГ отметили, что главная задача патруля — обнаружение и сопровождение российских военных самолетов. Первое патрулирование пройдет 6 марта.

В январе истребители F-35 прибыли в Польшу из Нидерландов, чтобы принять участие в усиленном воздушном патрулировании неба в рамках миссии НАТО. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, боевые самолеты прибыли на 22-ю базу тактической авиации в Мальборке. «Они будут поддерживать Войско Польское в защите неба в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing», — подчеркнул он.