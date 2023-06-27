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18:01, 27 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили об отсутствии планов размещать пункты по набору в ЧВК

Лукашенко: нам не надо открывать никакие пункты по набору «Вагнера»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Несмотря на то что Белоруссия готова помочь с размещением бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», пункты по набору в ЧВК устанавливать в стране не планируют. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

«Нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда», — сказал он, добавив, что все желающие присоединиться к ЧВК «найдут туда дорогу».

Ранее белорусский лидер заверил, что в республике не строят лагеря для бойцов ЧВК. Он также рассказал, что объявивший в ночь на 24 июня о мятеже ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не отвечал на звонки президента России Владимира Путина.

О начале мятежа Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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