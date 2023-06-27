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00:39, 27 июня 2023Спорт

Российскому бойцу ММА отказали в поединке за третий чемпионский пояс ONE

Ренье де Риддер отказал Анатолию Малыхину в поединке за третий чемпионский пояс ONE

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) Ренье де Риддер отказал россиянину Анатолию Малыхину в поединке за третий чемпионский пояс азиатского промоушена ONE Championship. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Малыхин, поздравляю с еще одной прекрасной победой. Спасибо за вызов на бой, но я не собираюсь ждать до конца года, пока ты сбросишь вес», — заявил де Риддер.

23 июня Малыхин досрочно победил канадца Аржана Буллара в рамках турнира ONE Friday Fights 22 и стал обладателем титула в тяжелом и полутяжелом весе. После этого он вызвал на бой де Риддера, выступающего в среднем весе.

Малыхин является непобежденным бойцом. На его счету 13 побед в поединках ММА. Он бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 килограммов. В активе Буллара 11 побед и два поражения.

ONE Championship является крупнейшим азиатским промоушеном, организующим турниры по смешанным единоборствам. На турнирах организации выступают бывшие UFC. В частности, Бен Аскрен, Деметриус Джонсон или Эдди Альварес.

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    Ксения Курашкина
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