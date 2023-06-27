Тренер рассказал об особенностях разных хватов при подтягиваниях

Тренер заявил, что обратный хват при подтягиваниях позволяет сместить нагрузку на бицепсы

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал об особенностях разных видов хвата при подтягиваниях. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев заявил, что прямой, или классический, хват, при котором ладони направлены наружу, позволяет сильнее включать в работу плечевые мышцы и предплечья. Обратный хват, когда ладони смотрят внутрь, помогает сместить нагрузку на бицепсы.

Также при подтягиваниях можно использовать разнохват или комбинированный хват: одной рукой нужно держаться за перекладину прямым хватом, а другой — обратным. Тренер отметил, что чаще всего таким вариантом пользуются в пауэрлифтинге.

Еще один вид хвата — параллельный, при котором ладони смотрят друг на друга. Для его использования необходимы параллельные перекладины. По словам Ходырева, данный хват также позволяет сместить нагрузку на бицепсы.

Кроме вида хвата, на результат влияет расстояние между руками. Всего выделяется три варианта: узкий, средний и широкий. Ходырев рассказал, что при узком хвате вовлекается больше мышечных волокон. Однако при узком хвате могут подключаться нецелевые мышщы, и чтобы этого избежать, следует использовать широкий хват. Классическим вариантом, по словам тренера, является средний хват, позволяющий комплексно проработать все мышцы.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Баланская раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний. Она заявила, что ошибки при выполнении упражнения могут повредить мышцы и суставы. «Во время подтягиваний плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина должна быть прямой», — объяснила специалист.