Глава Росгвардии Золотов прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Глава Росгвардии Золотов заявил, что ЧВК «Вагнер» не смог бы взять Москву во время мятежа

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ЧВК «Вагнер» не смог бы взять Москву во время мятежа. Его цитирует РИА Новости.

Золотов добавил, что все новые провокации, если они произойдут, будут подавлены и отражены, так как росгвардейцы заранее готовятся к таким сценариям.

Глава ведомства отметил, что бойцы Росгвардии очень грамотно работали 24 июня. По его словам, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. 27 июня дело прекратили.