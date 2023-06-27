Глава IIHF извинился за отсутствие россиянина в тексте о предстоящем драфте НХЛ

Глава IIHF извинился за отсутствие фамилии Мичкова в тексте о предстоящем драфте НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф извинился за отсутствие фамилии россиянина Матвея Мичкова в тексте о предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Это была ошибка. Поскольку Россия и Белоруссия не принимают активного участия в деятельности IIHF, автор сделал такой выбор. Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова», — заявил Тардиф.

Текст на сайте IIHF о драфте НХЛ вышел ранее 27 июня. Фаворитом драфта называется канадец Коннор Бедард. IIHF рассказала про его соотечественника Адама Фантилли и шведа Лео Карлссона, которые, как ожидается, могут войти в первую тройку драфта, а также других игроков. Мичкова среди них не было.

18-летний Мичков в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ.

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.