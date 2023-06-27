IIHF проигнорировала россиянина в материале о предстоящем драфте НХЛ

IIHF не упомянула российского игрока Матвея Мичкова в материале о предстоящем драфте НХЛ

Международная федерация хоккея (IIHF) проигнорировала российского форварда СКА Матвея Мичкова в материале о предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опубликованном на сайте организации.

Фаворитом драфта называется канадец Коннор Бедард. IIHF рассказала про его соотечественника Адама Фантилли и шведа Лео Карлссона, которые, как ожидается, могут войти в первую тройку драфта, а также других игроков. При этом Мичков, которого, по мнению экспертов, задрафтуют в числе первых пяти хоккеистов, в материале не упоминается.

18-летний Мичков в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ.

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.