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05:33, 27 июня 2023Путешествия

Турагент рассказала российским туристам про супер-бюджетные отели в Турции

Турагент поделилась на платформе «Дзен» подборкой отелей в Турции от 28 тысяч рублей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Турагент Елена рассказала российским туристам о супер-бюджетных предложениях отелей для летнего отдыха в Турции. Подборкой гостиниц она поделилась в личном блоге «Zametki турагента» на платформе «Дзен».

Эксперт предупредила, что эти отели являются самыми примитивными на Анталийском или Эгейском побережьях, однако они подойдут для желающих искупаться в теплом море. Так, цены начинаются от 28 тысяч рублей. К примеру, в Himeros Beach Hotel с категорией три звезды в Кемере можно снять номер на двоих (семь ночей), включая проживание, питание, авиаперелеты с багажом из Москвы до Анталии, трансферы, страховки за 57 тысяч рублей. Аналогичные условия в трехзвездочной Marin за 59 тысяч рублей.

«Честно, в эти отели желательно бы НЕ ездить! Очень скромные, бюджетные до простыней с дырками, временами, грязные и прочее. Но, понимаю, у каждого свой кошелек и свои планы на жизнь», — объяснила Елена.

При этом турагент отметила, что в Турции есть бюджетный отель, который неплохо себя зарекомендовал. Так, пятизвездочный Club Sun Heaven Family & Spa в Конаклы (2,5 часа езды от аэропорта Антальи) может принять двух гостей в стандартном номере за 97 тысяч рублей. Постояльцам за такую сумму предлагают услугу «ультра все включено», пляж прямо у гостиницы и чистые, недавно отремонтированные номера.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что стоимость отдыха на турецких курортах для россиян достигла уровня экзотических стран Азии и Карибского побережья и составила 150-200 тысяч рублей на двоих в неделю.

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    Зарина Дзагоева
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