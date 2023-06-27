В Европе заявили о возможном бойкоте Volvo из-за украинских санкций

В Швеции заявили о возможном бойкоте автомобилей Volvo из-за китайского совладельца фирмы

Минобороны Швеции заявило о возможном бойкоте автомобилей крупнейшего местного производителя Volvo. К ведомству также присоединился и основной промышленный центр страны Гетеборг, где расположена штаб-квартира компании, сообщает газета Dagens industri.

Причиной для возможного бойкота автопроизводителя стало внесение совладельца Volvo Cars, китайской Geely Holding, в перечень «спонсоров войны» за то, что компания продолжает работать и платить налоги в России. Соответствующее решение приняло украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

По словам пресс-секретаря минобороны Швеции Мари Тисетер, вопрос бойкота отечественной компании затрагивает большинство ведомств и организаций. Решать его будут на государственном уровне, и первые обсуждения между профильными ведомствами уже состоялись.

Помимо автоконцерна Gelly, в черный список включили производителя бисквитов «Медвежонок Барни», печенья «Юбилейное», Oreo и шоколада Alpen Gold американскую Mondelez International. Согласно сайту организации, в перечень ранее внесли китайского технологического гиганта Xiaomi, французскую Yves Rocher, Auchan, австрийский Raiffeisen и многие другие компании.

Единственным примером, когда компанию исключили из списка «спонсоров войны», стала ирландская компания по поставке судового топлива Peninsula Petroleum. Фирма прекратила сотрудничать с Россией и перестала поставлять сырье судам, которые перевозят российскую нефть.