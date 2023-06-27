Путин раскрыл расходы государства на ЧВК «Вагнер»

Путин заявил, что государство выплатило «Вагнеру» за год больше 86 миллиардов рублей

За год государство выплатило частной военной компании «Вагнер» более 86 миллиардов рублей. Об этом во время встречи с военнослужащими, которые обеспечивали порядок во время мятежа, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 миллиардов 262 миллиона рублей», — пояснил глава государства.

Из них, продолжил Путин, на денежное содержание ушло 70 миллиардов 384 миллиона рублей, на стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллиона рублей, а на страховые выплаты — еще 110 миллиардов 179 миллионов рублей.

Ранее Путин сообщил, что «Вагнер» находился на полном обеспечении со стороны государства. Помимо того, президент выразил надежду, что при финансировании ЧВК не было фактов хищений, и пообещал проверить расходование средств.

В ночь на 24 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил российских военных в ударе по тыловым частям вагнеровцев. Утром они заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории.