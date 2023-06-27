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15:38, 27 июня 2023Россия

Путин раскрыл расходы государства на ЧВК «Вагнер»

Путин заявил, что государство выплатило «Вагнеру» за год больше 86 миллиардов рублей

Фото: Reuters

За год государство выплатило частной военной компании «Вагнер» более 86 миллиардов рублей. Об этом во время встречи с военнослужащими, которые обеспечивали порядок во время мятежа, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 миллиардов 262 миллиона рублей», — пояснил глава государства.

Из них, продолжил Путин, на денежное содержание ушло 70 миллиардов 384 миллиона рублей, на стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллиона рублей, а на страховые выплаты — еще 110 миллиардов 179 миллионов рублей.

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Ранее Путин сообщил, что «Вагнер» находился на полном обеспечении со стороны государства. Помимо того, президент выразил надежду, что при финансировании ЧВК не было фактов хищений, и пообещал проверить расходование средств.

В ночь на 24 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил российских военных в ударе по тыловым частям вагнеровцев. Утром они заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории.

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    Никита Абрамов
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