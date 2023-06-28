Корвет «Резкий» сбил ракету «Москит» в ходе испытаний

Минобороны РФ: корвет «Резкий» сбил противокорабельную ракету «Москит» в ходе испытаний

Корвет «Резкий» проекта 20380 в ходе испытаний сбил средствами противовоздушной обороны (ПВО) сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Москит». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что роль корабля противника выполнял ракетный катер Р-20, который с дистанции более 90 километров выполнил пуск ракеты «Москит» в район нахождения «Резкого».

Военнослужащие радиотехнической боевой части корвета своевременно обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли ее на сопровождение, а расчет зенитного ракетного комплекса «Редут» уничтожил цель на безопасном для корабля расстоянии. Также огонь по цели вела артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров.

Ранее в июне в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что корвет «Резкий» в ходе заводских ходовых испытаний поразил цель крылатой ракетой комплекса «Уран».

В том же месяце глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что корпорация планирует вскоре передать флоту фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий».