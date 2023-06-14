Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:39, 14 июня 2023Наука и техника

ВМФ России получит пять новых подлодок

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России получит пять новых подлодок в 2023 году

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России получит пять новых подводных лодок в 2023 году. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью агентству «Интерфакс».

«"Севмаш" и "Адмиралтейские верфи" передадут флоту две атомные и три дизель-электрические подводные лодки», — сказал он.

Рахманов отметил, что в этом году ОСК передала ВМФ России новый корвет «Меркурий» и отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый». По его словам, ОСК планирует вскоре передать флоту фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Кронштадтский морской завод передаст отремонтированный большой десантный корабль «Александр Шабалин».

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В мае в Минобороны России рассказали, что ВМФ с начала 2023 года получил шесть кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что ВМФ России получит вторую серийную атомную подводную лодку проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Красноярск» в конце 2023 года или в начале 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по «аренде Крыма». Как на это отреагировали в Кремле?
    Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за прощальный тур
    Осужденных по делу журналиста Голунова троих экс-полицейских выпустят из колонии
    На трассе М-11 откроют новый участок объездной дороги
    Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»
    Создатель популярных «уколов стройности» предупредил об их серьезном недостатке
    Западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
    Балицкий рассказал о наличии у Запорожской АЭС своих артезианских скважин
    Китаю предсказали утрату лидерства по потреблению нефти
    Lamborghini загорелась во время движения по Садовому кольцу и попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.