Бактерии в кишечнике предсказали деменцию

Science Translational Medicine: кишечные бактерии предсказали болезнь Альцгеймера

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили, что бактерии в кишечнике могут предсказывать болезнь Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Предыдущие исследования показали, что определенные кластеры микроорганизмов встречаются в кишечнике у людей с ранними признаками различных заболеваний, на тех стадиях, когда определить их еще сложно. Это наблюдение может стать новым перспективным методом диагностики болезней.

Теперь специалисты заметили, что некоторые виды бактерий можно обнаружить при доклинической стадии деменции. В частности, Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii) чаще встречается в кишечном микробиоме людей без слабоумия. Однако также авторы заметили присутствие других микроорганизмов в организме тех, у кого начинала развиваться болезнь Альцгеймера, хотя ранее эти бактерии считались полезными для здоровья.

Объяснить эту взаимосвязь пока не удалось, однако, возможно, все дело в стадии заболевания. Так, не у всех, у кого есть признаки доклинической формы болезни Альцгеймера, в дальнейшем разовьется сама болезнь Альцгеймера. В кишечном микробиоме могут происходить изменения (сокращение численности F. prausnitzii), которые характерны для более поздних стадий заболевания.

В июне 2023 года исследовательская группа из разных стран, включая сотрудников Висконсинского университета в Мадисоне (США), доказала, что кишечные бактерии могут помогать контролировать накопление бляшек в артериях, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.