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14:13, 28 июня 2023Наука и техника

Бактерии в кишечнике предсказали деменцию

Science Translational Medicine: кишечные бактерии предсказали болезнь Альцгеймера

Фото: Lucas Vasques / Unsplash

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили, что бактерии в кишечнике могут предсказывать болезнь Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Предыдущие исследования показали, что определенные кластеры микроорганизмов встречаются в кишечнике у людей с ранними признаками различных заболеваний, на тех стадиях, когда определить их еще сложно. Это наблюдение может стать новым перспективным методом диагностики болезней.

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Теперь специалисты заметили, что некоторые виды бактерий можно обнаружить при доклинической стадии деменции. В частности, Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii) чаще встречается в кишечном микробиоме людей без слабоумия. Однако также авторы заметили присутствие других микроорганизмов в организме тех, у кого начинала развиваться болезнь Альцгеймера, хотя ранее эти бактерии считались полезными для здоровья.

Объяснить эту взаимосвязь пока не удалось, однако, возможно, все дело в стадии заболевания. Так, не у всех, у кого есть признаки доклинической формы болезни Альцгеймера, в дальнейшем разовьется сама болезнь Альцгеймера. В кишечном микробиоме могут происходить изменения (сокращение численности F. prausnitzii), которые характерны для более поздних стадий заболевания.

В июне 2023 года исследовательская группа из разных стран, включая сотрудников Висконсинского университета в Мадисоне (США), доказала, что кишечные бактерии могут помогать контролировать накопление бляшек в артериях, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

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    Елена Апазиди
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