Кишечные бактерии предотвратили болезни сердца

Cell Host & Microbe: кишечные бактерии предотвратили закупорку артерий

Международная команда ученых, включая сотрудников Висконсинского университета в Мадисоне (США), обнаружила, что кишечные бактерии могут помогать контролировать накопление бляшек в артериях, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.

В ходе работы авторы проанализировали артериальные бляшки, уровень мочевой кислоты и микробные сообщества в пищеварительном тракте почти 1000 пациентов. Они пришли к выводу, что избыток мочевой кислоты напрямую коррелировал с закупоркой артерий.

Затем в другом эксперименте специалисты пересадили кишечный микробиом от зрелых мышей к сородичам, родившимся с пищеварительным трактом без микробов. Оказалось, что защитный эффект передался вместе с пересадкой бактерий. При этом у животных, получавших микробиом от мышей с множественными бляшками в артериях и более высоким уровнем мочевой кислоты в крови, развились те же состояния, что и у доноров. У мышей, которые получали микробиом от животных с меньшим содержанием мочевой кислоты и более здоровыми кровеносными сосудами, показатели мочевой кислоты и закупорки артерий остались низкими.

После чего исследователи идентифицировали бактерии, обеспечивающие защитный эффект. Эти микробы были способны расщеплять мочевую кислоту в условиях низкого содержания кислорода в кишечнике. Команда считает, что открытие может лечь в основу новых методов лечения подагры или профилактики сердечных заболеваний.