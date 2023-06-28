В США захотели обсудить с ЕС ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Конгрессмен Уилсон призвал США ответить на размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Вашингтону стоит провести консультации с лидерами НАТО и стран-участниц ЕС, чтобы разработать ответ на ситуацию с размещением Россией тактического ядерного вооружения на территории Белоруссии. Такое предложение содержится в резолюции, внесенной на рассмотрение Конгресса ее членом от Республиканской партии Джо Уилсоном. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа.

В тексте резолюции с названием «Ответ на угрозу, связанную с размещением Российской Федерацией тактического ядерного оружия» Уислон уточняет контекст ситуации, в частности, напоминая, что в мае 2023 года Москва и Минск официально оформили соглашение, предполагающее размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

В документе указывается, что эти обстоятельства «представляет повышенную угрозу» не только для Украины, но и для союзников США по НАТО, а также американских войск, расположенных в странах, граничащих с Белоруссией.

Более того, в резолюции говорится, что в случае использования Россией или ее союзниками ядерного вооружения, либо «уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнителей на территории НАТО с причинением значительного вреда жизни людей» будет рассматриваться как нападение на НАТО, что, по словам Уилсона, будет подразумеваться активацию пятой статьи Североатлантического альянса.

В связи с этим он подчеркивает, что одной из необходимых мер ответа может стать проведение США консультаций с союзниками.

Палата представителей (...) настоятельно призывает действующую администрацию проконсультироваться с лидерами НАТО и другими европейскими партнерами, чтобы разработать комплексный ответ, чтобы свести к минимуму угрозу гражданскому населению и скоординировать дипломатический и военный ответ, соответствующий ситуации текст резолюции

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию.

До этого Путин уточнял, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства. В то же время российский лидер подчеркивал, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Госдеп США заявил, что в Вашингтоне не зафиксировали никаких изменений в расположении российских ядерных сил.

«Как ядерная держава, Россия несет особую ответственность за поддержание командования, контроля и распоряжение своими ядерными силами и за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность», — сказал «Ленте.ру» представитель американского внешнеполитического ведомства.