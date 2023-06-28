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15:57, 29 июня 2023Наука и техника

Ограниченная по времени диета оказалась способна улучшать выносливость

Nature Metabolism: ограниченная по времени диета улучшила выносливость

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Ученые Юго-Западной больницы Медицинского университета армии Китая выявили, что ограниченная по времени диета оказалась способна улучшать физическую выносливость. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Специалисты сосредоточились на том, чтобы выяснить, как время приема пищи регулирует физическую работоспособность и влияет на взаимосвязь с циркадными часами. На животной модели мышей у подопытных, получавших разные модели питания, измерили уровень выносливости.

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Оказалось, что у испытуемых с ограничением по времени кормления значительно увеличивалось время бега и дистанция в определенные моменты времени в течение дня. Этот эффект наблюдался как у самок, так и у самцов и сохранялся даже у мышей, регулярно занимающихся физическими упражнениями. Полученные данные показывают наличие молекулярных путей, влияющих на состав мышечных волокон, окислительные процессы, регуляцию метаболизма и экспрессию митохондриальных генов.

В июне сотрудники Университета Джорджии в США назвали снижающий риск ожирения и диабета второго типа режим питания. Согласно их исследованию, интервальное голодание — регулярное, но уменьшенное количество приемов пищи, отказ от ночных перекусов и от еды в течение 12-14 часов — благотворно влияет на здоровье.

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    Елена Апазиди
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