Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:58, 19 июня 2023Наука и техника

Определен снижающий риск ожирения режим питания

Nutrients: интервальное голодание снизило риск ожирения и диабета

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Джорджии определили снижающий риск ожирения и диабета второго типа режим питания. Результаты работы описаны в журнале Nutrients.

Авторы провели обзор множества опубликованных исследований по теме интервального голодания. Они обнаружили связь между количеством приемов пищи, ожирением и диабетом.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Анализ показал, что на самом деле трехразовое питание и перекусы предотвращают снижение уровня инсулина в течение дня, а при том количестве калорий и сахаров, которые потребляли испытуемые в среднем, это может привести к перегрузке рецепторов инсулина в организме.

Также оказалось, что интервальное голодание — регулярное, но уменьшенное количество приемов пищи, отказ от ночных перекусов и от еды в течение 12-14 часов, благотворно влияет на здоровье. В частности, такой формат питания позволяет организму расслабиться, снизить уровень инсулина и глюкозы, уменьшить потребление калорий примерно на 550 калорий в день.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что интервальное голодание может регулировать гормоны, ответственные за контроль аппетита и уровень энергии. При этом другие виды ограниченных по времени диет, такие как многодневное голодание, приносят мало пользы для здоровья.

В мае 2026 года специалисты из Дании доказали, что растительные диеты (веганская и вегетарианская) снижают показатели вредного холестерина и жиров в крови.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2024 году
    В Дании заявили об увеличении военной поддержки Украины
    Поставки российской нефти в Евросоюз рухнули
    Мужчина решил стать отшельником из-за стресса и вызвал спасателей через неделю
    Россияне испугались участившихся пожаров
    Россиянка решила снова начать ходить на свидания после 40 лет и разочаровалась
    Определен снижающий риск ожирения режим питания
    Стала известна дата заседания Совбеза ООН по Украине
    Сборная Финляндии забила шесть безответных мячей в матче квалификации Евро-2024
    Дачникам перечислили растения для защиты урожая от вредителей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.