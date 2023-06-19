Определен снижающий риск ожирения режим питания

Nutrients: интервальное голодание снизило риск ожирения и диабета

Ученые из Университета Джорджии определили снижающий риск ожирения и диабета второго типа режим питания. Результаты работы описаны в журнале Nutrients.

Авторы провели обзор множества опубликованных исследований по теме интервального голодания. Они обнаружили связь между количеством приемов пищи, ожирением и диабетом.

Анализ показал, что на самом деле трехразовое питание и перекусы предотвращают снижение уровня инсулина в течение дня, а при том количестве калорий и сахаров, которые потребляли испытуемые в среднем, это может привести к перегрузке рецепторов инсулина в организме.

Также оказалось, что интервальное голодание — регулярное, но уменьшенное количество приемов пищи, отказ от ночных перекусов и от еды в течение 12-14 часов, благотворно влияет на здоровье. В частности, такой формат питания позволяет организму расслабиться, снизить уровень инсулина и глюкозы, уменьшить потребление калорий примерно на 550 калорий в день.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что интервальное голодание может регулировать гормоны, ответственные за контроль аппетита и уровень энергии. При этом другие виды ограниченных по времени диет, такие как многодневное голодание, приносят мало пользы для здоровья.

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