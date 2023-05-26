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04:31, 26 мая 2023Наука и техника

Растительные диеты снизили уровень холестерина и жиров

European Heart Journal: веганская и вегетарианская диеты снизили уровень холестерина

Фото: Edgar Castrejon / Unsplash

Датские ученые провели обзор исследований и пришли к выводу, что растительные диеты, такие как веганская и вегетарианская, снижают уровень холестерина и жиров в крови, а также положительно влияют на экологическую обстановку. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

Всего в обзоре было рассмотрено 30 рандомизированных исследований, опубликованных в период с 1982 по 2022 год. В общей сумме в них приняли участие 2372 испытуемых. В работах проанализировали количественное влияние вегетарианской или веганской диеты по сравнению с всеядным рационом на уровни всех типов холестерина (общего холестерина), холестерина липопротеидов низкой плотности (холестерин ЛПНП, известный как «плохой» холестерин), триглицеридов (тип жира в крови) и аполипротеина В (apoB-белок, который является показателем общего количества вредных жиров и холестерина в организме).

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Авторы обнаружили, что у людей, предпочитающих растительную диету, по сравнению с мясоедами, наблюдалось среднее снижение общего уровня холестерина на семь процентов относительно уровней, измеренных в начале исследований. А показатели холестерина ЛПНП и apoB уменьшились на 10 и 14 процентов соответственно. При этом выраженный эффект фиксировался как у приверженцев веганской, так и вегетарианской диеты, а также у людей с нормальным весом и ожирением.

Специалисты считают, что если люди начинают придерживаться вегетарианской или веганской диеты с раннего возраста, то потенциал снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных закупоркой артерий, будет значительным. Выводы работы оказались применимы для жителей разных континентов, разных возрастов, разных индексов массы тела и разного состояния здоровья.

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Елена Апазиди
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