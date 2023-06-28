Футболист клуба РПЛ рассказал о неправильном отношении в Европе к россиянам

Футболист «Ростова» Турищев рассказал о неправильном отношении в Европе к игрокам из РФ

Нападающий «Ростова» Максим Турищев назвал причину, по которой в европейских чемпионатах играет мало российских футболистов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Думаю, в Европе сложилось мнение, что наши игроки не котируются. И отношение к русским игрокам там изначально неправильное выстроилось», — заявил Турищев. Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) добавил, что сам хотел бы попробовать силы в Европе.

Турищев в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Торпедо». Он провел 25 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В феврале футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о перспективах российских игроков в европейских чемпионатах. По его словам, футболистам стоит ждать предложений от команд-аутсайдеров, а клубы, борющиеся за попадание в Лигу чемпионов, не будут искать усиления в России.