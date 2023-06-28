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16:36, 28 июня 2023Спорт

Семенович отреагировала на видео тренировки Костомарова с протезами

Анна Семенович отреагировала на тренировку Костомарова словами, что гордится спортсменом

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская певица, телеведущая и актриса Анна Семенович отреагировала на видео тренировки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Горжусь тобой, Ром. Ты крутой», — написала Семенович. До начала карьеры певицы россиянка была фигуристкой, с 1999 по 2000 год она выступала в танцах на льду в дуэте с Костомаровым. Спортсмены завоевали серебро на чемпионате России.

26 июня Костомаров показал видео тренировки в больнице. На кадрах 46-летний спортсмен занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, которые позже заменят на индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультаций по их использованию в клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Алексей Гусев
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