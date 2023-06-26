Костомаров показал видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал видео велотренировки с протезами на ногах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео с тренировки в больнице. Он опубликовал его в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

На кадрах фигурист занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы. «Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше», — подписал он видео.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультации Костомарова по использованию протезов в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.