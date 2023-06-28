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16:28, 28 июня 2023Мир

Россия призвала другие страны не участвовать в «саммите мира»

Представитель МИД России Захарова призвала страны не участвовать в саммите мира по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия призвала другие страны не участвовать в глобальном «саммите мира», который пытается организовать Украина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарова.

Она заявила, что попытки разрешить военный конфликт на Украине без участия России обречены на провал. Поэтому она призвала другие страны, которые предпринимают усилия, направленные на установление мира, не участвовать в этом мероприятии, поскольку оно провокационное.

Ранее стали известны позиции Киева и других стран Запада по организации «саммита мира», на котором должны обсуждаться планы по достижению мира на Украине. До этого «саммита», который пытаются организовать Украина и другие западные страны, еще несколько месяцев.

На мероприятие не собираются звать Россию, хотя на совещание в Копенгагене, на котором обсуждался этот вопрос, приглашали представителей Китая. Также в нем участвовали представители стран БРИКС, куда входит и Россия.

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    Александр Слабиев
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