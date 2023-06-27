Раскрыта позиция Киева и Запада по привлечению России к саммиту мира на Украине

Reuters: Киев и Запад не хотят звать на мирный саммит по украинскому урегулированию Россию

Украина добилась прогресса в разработке мирного плана для прекращения боевых действий, но до саммита, на котором будет одобрен документ, еще как минимум несколько месяцев. Планы Киева и западных стран относительно готовящегося события раскрыло агентство Reuters.

Как отметили чиновники из перечисленных стран, ни Киев, ни Запад не планируют звать на саммит Россию. Детали мирного плана уже обсудили на встрече в датском Копенгагене, прошедшей 25 июня. Туда также приглашали Китай, но местные чиновники отказались от участия, подчеркнув, что объединение стран в такую коалицию проблематично.

В воскресной встрече также участвовали высокопоставленные чиновники из таких государств, как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция.

Ранее стало известно, что в рамках этих переговоров глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.