Ученый Олег Медведев назвал пальмовое масло более полезным, чем сливочное

Научный руководитель АНО НИЦ «Здоровое питание», заведующий кафедрой фармакологии МГУ Олег Медведев раскритиковал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего запретить использование пальмового масла в продуктах питания. В беседе с «Лентой.ру» ученый назвал пальмовое масло более полезным для здоровья, чем сливочное и кокосовое.

По словам Медведева, в России часто критикуют пальмовое масло, хотя оснований для этого нет. «Безусловно, существует проблема фальсификата — с этим должно бороться государство, любые подделки недопустимы. Но если мы говорим о пальмовом масле как об обычном растительном сырье, то оно не представляет опасности», — заявил специалист.

Современные научные данные не подтверждают мифы о вреде этого продукта. Если есть убедительные доказательства обратного, мы готовы изучить эту информацию Олег Медведев ученый

Утверждения о присутствии в пальмовом масле холестерина и особого технического масла, вредного здоровью, по мнению Медведева, не соответствуют действительности. «Существуют исследования, доказывающие безопасность и пользу этого масла, — объяснил он. — Это источник витамина Е, антиоксидантов, которые положительно влияют на иммунитет, работу мозга, всей сердечно-сосудистой системы».

Собеседник «Ленты.ру» признал, что в пальмовом масле примерно поровну насыщенных и ненасыщенных жиров. Однако в этом отношении оно ничем не отличается, а часто и превосходит другие виды масла. Например, в сливочном масле, с которым часто сравнивают пальмовое, насыщенных жиров еще больше. Что касается кокосового масла, которое так любят сторонники здорового образа жизни, то оно почти полностью состоит из них.

В этом вопросе медицина советует руководствоваться чувством меры и рекомендациями ВОЗ. Насыщенных жиров должна быть одна треть, ненасыщенных — две трети, что в сумме составляет около 30 процентов калорийности рациона Олег Медведев ученый

Больше всего в пальмовом масле насыщенной пальмитиновой кислоты, продолжил Медведев. Она представляет собой не только основу образования клеточных мембран в организме, но и незаменимый компонент грудного женского молока. Поэтому для создания детских смесей пальмитиновую кислоту берут именно из пальмового масла.

Альтернативы пальмовому маслу не существуют. Спросите не только у врачей, но и у технологов кондитерских и хлебопекарных производств. Именно пальмовое масло помогло избавиться от вредных трансжиров. Чтобы сделать твердый продукт, нужен твердый жир Олег Медведев ученый

Медведев рассказал, что и жидкие масла можно сделать более твердыми. Однако при этом процессе образуются трансизомеры, провоцирующие болезни сосудов сердца и которые нужно полностью исключить из рациона.

Несколько лет назад мы в своей лаборатории проводили исследование влияния разных масел на микробиоту. Грызунов 18 недель кормили разными видами масел, трансжирами и в процессе измеряли количество выделенного водорода (полезный для здоровья антиоксидант). Грызуны, получавшие пальмовое масло, выделяли больше водорода, чем те, которые получали другие масла. Влияние трансжиров на организм было однозначно вредным Олег Медведев ученый

Ранее сообщалось, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при изготовлении продуктов питания. По его утверждению, производители еды используют дешевые и вредные для здоровья ингредиенты в погоне за прибылью.