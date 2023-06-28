В ЮАР обеспокоились ситуацией с ЧВК «Вагнер»

В ЮАР ожидают докладов от других африканских стран по ситуации с ЧВК «Вагнер» после мятежа

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) ожидают докладов от других африканских стран по ситуации с ЧВК «Вагнер» после мятежа. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, его слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем получить от различных стран Африки и их служб доклады по "Вагнеру"», — сказал он.

По его словам, между африканскими странами заключена договоренность о борьбе с вооруженными конфликтами на континенте. Он также приветствовал то, что ситуация с мятежом «Вагнера» в России разрешилась и это никак не повлияет на подготовку саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Ранее в Центральноафриканской Республике согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер». По словам советника президента республики Фостены Арканжа Туадеры Фидель Гуанджики, там готовы принять «бетховенов» или «моцартов».