Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:22, 28 июня 2023Мир

В ЮАР обеспокоились ситуацией с ЧВК «Вагнер»

В ЮАР ожидают докладов от других африканских стран по ситуации с ЧВК «Вагнер» после мятежа

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) ожидают докладов от других африканских стран по ситуации с ЧВК «Вагнер» после мятежа. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, его слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем получить от различных стран Африки и их служб доклады по "Вагнеру"», — сказал он.

По его словам, между африканскими странами заключена договоренность о борьбе с вооруженными конфликтами на континенте. Он также приветствовал то, что ситуация с мятежом «Вагнера» в России разрешилась и это никак не повлияет на подготовку саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Материалы по теме:
«Затаил обиду» Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
«Затаил обиду»Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
26 июня 2023
«Никто не хочет оказаться у них на пути» Как мятеж «Вагнера» изменит судьбу частных военных компаний в России?
«Никто не хочет оказаться у них на пути»Как мятеж «Вагнера» изменит судьбу частных военных компаний в России?
Сегодня

Ранее в Центральноафриканской Республике согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер». По словам советника президента республики Фостены Арканжа Туадеры Фидель Гуанджики, там готовы принять «бетховенов» или «моцартов».

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Украина анонсировала главные события контрнаступления. Что об этом думают на Западе и в России?
    Глава Минобороны Украины потребовал от НАТО гарантий приглашения в альянс
    Белоруссия решила помочь экономике России
    Жители Воронежа сообщили о громком хлопке
    В ЮАР обеспокоились ситуацией с ЧВК «Вагнер»
    Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск в России
    Пассажир устроил драку на борту из-за передозировки «мармеладными мишками»
    Назван эффективный способ борьбы с коррупцией
    Россиянкам раскрыли необычные способы быстро привести себя в порядок
    Катя Лель заявила о спасении мира инопланетянами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.