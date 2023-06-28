Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 28 июня 2023Мир

В МИД прокомментировали работу стран Африки с ЧВК «Вагнер»

Захарова заявила, что страны Африки сами примут решение по контрактам с ЧВК «Вагнер»

Фото: Sophie Garcia / АР

Страны Африки сами примут решение о продолжении работы с ЧВК «Вагнер». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«Относительно того, что вы сказали, будут ли они (ЧВК «Вагнер» — прим. «Ленты.ру») продолжать находиться в странах Африки, будут ли они там работать по контрактам, будут ли они там присутствовать, — это вопрос суверенных правительств африканских стран», — прокомментировала она.

Ранее власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер». При этом дипломаты в ЦАР уверены, что попытка ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в России не изменила ситуацию в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о гибели 14 военнослужащих при заходе ДРГ в Белгородскую область
    Артемий Лебедев предложил создать дома отдыха для блогеров
    Настасья Самбурская спародировала героиню Шэрон Стоун во время фотосессии
    Финляндия ужесточит въезд для нескольких категорий россиян
    Лавров заявил о невозможности отказаться от задач СВО
    Швейцария пока не присоединилась к новому пакету антироссийских санкций
    МИД России рассказал об открытости Путина к диалогу с Западом
    Лавров заподозрил ряд стран в отправке на Украину военных под видом наемников
    Месси снялся в сериале
    В МИД прокомментировали работу стран Африки с ЧВК «Вагнер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.