В МИД прокомментировали работу стран Африки с ЧВК «Вагнер»

Захарова заявила, что страны Африки сами примут решение по контрактам с ЧВК «Вагнер»

Страны Африки сами примут решение о продолжении работы с ЧВК «Вагнер». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«Относительно того, что вы сказали, будут ли они (ЧВК «Вагнер» — прим. «Ленты.ру») продолжать находиться в странах Африки, будут ли они там работать по контрактам, будут ли они там присутствовать, — это вопрос суверенных правительств африканских стран», — прокомментировала она.

Ранее власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер». При этом дипломаты в ЦАР уверены, что попытка ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в России не изменила ситуацию в стране.